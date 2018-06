Un grupo de científicos estadounidenses desarrollaron un método para detectar hasta 10 tipos de enfermedades terminales como el cáncer.

El examen fue denominado como “el Santo Grial”. Según los investigadores no es invasivo y ayuda a detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, reseña The Guardian.

Se trata de un estudio en la sangre llamada como “biopsia líquida”, que según los científicos, es capaz de salvar vidas. Durante el procedimiento se recopilan muestras del ADN liberado en la sangre por las células, incluidas las cancerígenas.

Este proyecto fue creado en el Centro Cleveland de Ohio en EUA, y será presentado ante el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica que se celebra del 1 al 5 de junio en la ciudad de Chicago.

Los científicos compararon muestras de sangre de personas sin y con cáncer, y observaron los cambios y mutaciones en el ADN que puedan indicar la presencia de tumores en el cuerpo. Resultó que el análisis puede indicar la presencia de hasta 10 tipos de cáncer en el cuerpo, con una precisión de hasta el 90%.

Eric Klein, autor del estudio dice que el análisis de sangre es equivalente al “Santo Grial de la Investigación” al ser capaz de detectar la fase temprana, informó The Daily Telegraph.

“La mayoría de cánceres se detectan en fases avanzadas pero esta biopsia líquida nos da la oportunidad de descubrirlos meses o años antes de que el paciente desarrolle síntomas”.

Los mejores resultados se obtuvieron en los casos del cáncer de ovario y de páncreas, en los que la fiabilidad del diagnóstico fue del 90 y 80% para personas con este padecimiento.

Sin embargo, los escépticos aseguran que el nuevo método no ayuda a diferenciar un tumor maligno de uno benigno, y que no ha demostrado ser eficaz a la hora de demostrar la presencia de cánceres que no fueron sido diagnosticados anteriormente.

De todos modos, los médicos afirman que se necesitarán más pruebas clínicas del procedimiento y que solo dentro de unos años podrá ser puesto en práctica.