Mujeres de todo el mundo están inundando las redes sociales con videos y fotografías en solidaridad con las mujeres de países de mayoría musulmana que son obligadas a portar hiyab por las legislaciones de sus Estados. Es lo que se ha dado en llamar ya Día Mundial sin Hiyab.

La semana pasada, la Policía detuvo en Irán a 29 mujeres que participaron en protestas contra la ley que impone el uso del hiyab, informó The Guardian.

Las participantes en las protestas se quitaron sus velos como forma de rebeldía.

Las marchas despertaron la simpatía de numerosos usuarios de las redes sociales, que mostraron su apoyo con estas mujeres, destaca RT en español.

“Nosotras no somos caramelos o diamantes para ser cubiertas. Somos seres humanos”, escribe Anoud Al Ali, participante en una de las campañas de protesta, que publica en un video cómo quema uno de estos pañuelos.

As promised, I did it on my birthday, it feels so liberating to burn the #hijab. And I am doing that in solidarity to #Iranian women who are protesting against the madatory hijab and for all the forced girls. #nohijabday we are not candies or diamonds to be covered. We're humans. pic.twitter.com/S95oMAsxYG

— Anoud Al Ali (@__AnoudAl_) February 3, 2018