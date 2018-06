Italia que es un aliado histórico de Estados Unidos envió nuevos soldados y asesores militares a una base norteamericana en territorio sirio y que esta estratégicamente ubicada cerca del yacimiento petrolero de Al-Omar en la provincia oriental de Deir Ezzor. Este movimiento de tropas busca apoyar a la rebelión kurdo-siria contra Bashar al-Ásad y apropiarse del petróleo.

Según la agencia estatal turca de noticias, cita de manera anónima que las nuevas fuerzas desplegadas por Italia en Siria tienen como meta ayudar a la milicia kurdo-siria conocidas como Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) y que el mandatario sirio ha denominado terroristas.

Aunque se desconoce la cantidad de soldados desplegados por la nación árabe, este sería la segunda vez en el mes que Italia manda militares. La primera ocurrió a principio de junio para apoyar a las fuerzas de la coalición estadounidense en Siria.

El ingreso de las tropas italianas a territorio sirio se dio desde Irak, luego se desplegaron por la ciudad de Al-Hasaka (noreste) y finalmente llegarán a Dier Ezzor donde colaborarán con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de las que YPG forma parte.

A finales del año 2017, Dier Ezzor localizada al norte de Siria fue proclamada por el grupo extremista EIIL como una región liberada. Desde entonces, la ciudad quedó dividida en dos partes: La orilla oeste del río Éufrates está bajo el control del Ejército sirio, mientras que el este del río lo controlan las FDS, milicia kurdo-árabe, apoyada por EE.UU.

Las tropas norteamericanas junto a sus aliados no han sido autorizados por el Gobierno sirio y Bashar al-Ásad ha advertido que no permitirá que tropas extranjeras penetren el territorio. Además, ha reiterado que las pretensiones de los EE. UU. no es luchar contra el Daesh, sino generar conflicto en la nación árabe y apoderarse de sus riquezas.