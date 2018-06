La imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25% y del 10 % para el aluminio a los países de la Unión Europea (UE), México y Canadá ha causado revuelo y respuesta de los Estados miembros.

Pero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere justificar su mala jugada económica escudándose de que las medidas establecidas por otras naciones hacia su país afectan su desarrollo, por tanto, sentencia a la UE y a Canadá alinearse a sus decisiones.

Why isn’t the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

“¿Por qué la Unión Europea y Canadá no informan al público que durante años han impuesto aranceles comerciales masivos y barreras comerciales no monetarias contra EE.UU.? “, preguntó Trump a través de su cuenta en Twitter.

El mandatario estadounidense cerró su mensaje con una abierta amenaza hacia Canadá y la UE: “¡Eliminen sus aranceles y barreras o las igualaremos, e incluso más!”.

Manifestó por la red social Twitter, que las tácticas comerciales de estos socios son “totalmente injustas” para los agricultores, trabajadores y empresas de EE.UU.

Canada charges the U.S. a 270% tariff on Dairy Products! They didn’t tell you that, did they? Not fair to our farmers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

“¡Canadá cobra a los Estados Unidos una tarifa de 270% sobre productos lácteos! No te dijeron eso, ¿verdad? ¡ no es justo para nuestros granjeros!“, reseñó en otro mensaje.

En otra publicación, Trump culpó a Francia y Canadá por imponer a EE.UU. aranceles “altos” y crear barreras al comercio.

“Por favor, díganles al primer ministro [de Canadá, Justin] Trudeau y al presidente (de Francia, Emmanuel) Macron que están imponiendo aranceles masivos a EE.UU. y crean barreras no monetarias“, expresó.

“El superávit comercial de la UE con EE.UU. es de 151.000 millones de dólares, y Canadá mantiene alejados a nuestros agricultores y otros”, añadió Trump. “Espero verlos mañana”, concluyó.

El presidente norteamericano, tiene planeado reunirse con Trudeau y Macron este 8 de junio en el marco de la cumbre del G-7 (EE.UU., Canadá, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Japón) que se celebrará del 8 al 9 de junio en la provincia canadiense de Quebec.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron solo horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declarara que París y Ottawa tratarán, durante la cumbre del G-7, de persuadir al presidente Trump de no imponer aranceles a sus importaciones de acero y aluminio.

Además, el líder galo lamentó la posibilidad de que esta cumbre pueda ser la primera que concluya sin un comunicado conjunto.

México respondió con nuevos aranceles

La Secretaría de Economía mexicana informó el pasado martes que los nuevos impuestos de importación para Estados Unidos van del 15% al 25% a diversos productos del país vecino.

Entre ellos se encuentra la carne de cerdo, varios tipos de quesos, las manzanas, papas, arándanos y el whisky “Tennessee” o Bourbon, entre otros.

Además, se creó una fracción arancelaria especial para embutidos de cerdo con una tasa de 15%.

También materiales de construcción, principalmente los hechos de acero como placas, láminas, chapas, varillas y tubos, así como motores para barcosestán entre los productos sujetos a nuevas tarifas.