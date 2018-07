El buzo británico, Vernon Unsworth, quien tuvo una participación vital para el rescate de los niños atrapados por 17 días en la cueva de Tailandia criticó el ofrecimiento del magnate Elon Musk de donar un “minisubmarino” para facilitar las labores de rescate en la cueva de Tham Luang, al catalogarlo como un “acto publicitario”.

Según el buzo buscaba promocionar a sus empresas. “No tenía absolutamente ninguna posibilidad de funcionar, Musk, no tenía ni idea de cómo era la cueva. El submarino, creo, medía unos 5 pies y 6 pulgadas de largo, rígido, por lo que no habría logrado girar en las esquinas ni superar ningún otro obstáculo, no habría llegado a los primeros 50 metros en la cueva desde el punto de inicio de la inmersión”. indicó Unsworth en entrevista con la CNN y difundido por el Mundo

Musk no tardó en responder y decidió enviar un mensaje a través de la red social twitter en el que manifestaba que subiría un video en el que dejaría constancia de que su idea hubiese sido una opción para rescatar a los niños que se encontraban atrapados en la cueva. El Multimillonario finalizó su tuit con la siguiente oración: “Lo siento pedófilo, te lo has buscado”. Con lo que se presentó una polémica en la que usuarios de la red social twitter rechazando el comentario, e hicieron un llamado al magnate a ser más responsable con lo que difunde en las redes sociales.

La cuenta de Musk cuenta con más de 22 millones de seguidores y la acusación se realizó sin ningún tipo de argumentos.

La reacción del buzo, Vernon Unsworth, de 63 años, no se hizo esperar y en entrevista al periódico británico The Guardian este lunes manifestó que estaba “asombrado y muy enojado” por el ataque verbal de Musk, quien “no ofreció ninguna prueba de semejante acusación” ante la pregunta de la periodista si demandaría al magnate por el tuit difundido por la red social twitter ha señalado que ” sí, esto no ha acabado”

El buzo indicó que la reacción de Musk demuestra la calidad de persona que es “la gente se da cuenta de qué tipo de persona es” al referirse al empresario.

Nuevamente Unsworth catalogó la propuesta de Musk como “truco de relaciones públicas” e igualmente indicó “Puede meterse su submarino donde le quepa”.