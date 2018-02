El rapero mallorquín de 24 años Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, fue condenado por el Tribunal Supremo de España a cumplir tres años y seis meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo (dos años), calumnias e injurias graves contra la Corona (un año) y amenazas (seis meses), todo ello debido a las letras de algunas de sus canciones que estaban accesibles en Internet de forma gratuita.

El fallo del tribunal dice que los mensajes contenidos en las canciones “tienen un indudable contenido laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros” y rechaza que se puedan amparar en la libertad de expresión. También, que contienen expresiones contra el titular de la Corona y sus familiares, y amenazas contra el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos.

El condenado, que ha hecho pública la condena a través de Twitter, aludió en su defensa a la libertad de expresión, y afirmó que nunca quiso ni ofender ni amenazar, sino que buscaba la provocación, puesto que el lenguaje del rap es “extremo, provocador, alegórico y simbólico”, argumentos que fueron rechazados en la sentencia del Tribunal Supremo.

En este sentido, una de las canciones por las que ha sido condenado por el delito de injurias a la Corona se llama ‘No al Borbó’ y en ella decía cosas como “el Rey Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas” o “por qué no se fractura la cabeza y no la cadera”. El video con la canción fue emitido en el programa de televisión ‘La Tuerka’.

Valtonyc fue denunciado en 2012 por Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, por las amenazas contra su persona contenidas en una canción que decía “Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear” o “queremos la muerte para estos cerdos”.