El ex congresista republicano y otrora candidato presidencial norteamericano, Ron Paul, señaló en entrevista para RT Noticias que mientras Trump luce orgulloso sus estrategias para mantener una estabilidad económica, las deudas del gobierno y el gran gasto militar terminarán por derrumbar el imperio.

En esa misma línea, Paul no le ve mucho futuro al poderío norteamericano frente al mundo. “Vamos a tener un final repentino y catastrófico que es algo así como lo que le sucedió al sistema soviético. No va a ser idéntico, hubo un movimiento de sucesión y algunos de esos países abandonaron el sistema soviético. Nuestros estados probablemente no se van a separar, pero sinceramente creo que ya no podremos costear nuestro imperio en todo el mundo”, señaló el político.

“La forma en que lo analizo es en términos económicos”, agregó Paul, señalando que el fracaso soviético no fue debido a la “concentración militar” de EE.UU., sino que por la inviabilidad del propio sistema ruso. Por tanto, y al igual que el comunismo, el fascismo o el socialismo -dijo-, el “militarismo” estadounidense tampoco es viable y con el tiempo podría desaparecer con facilidad.

Ron Paul cree que es muy probable el fracaso del militarismo del gobierno de Trump y que éste no podrá detener la caída y fin del imperio estadounidense. “Nuestro imperio, aunque no reivindicamos su propiedad, es una gran cantidad de dinero y mucha influencia, y amenazamos con armas y usamos sanciones para mantener nuestro imperio unido, (pero) creo que eso está llegando a su fin”, afirmó.