Indignación rabia, molestia son algunas de las sensaciones que se siente, cuando recoges tu equipaje de la zona de desembarque de cualquier aeropuerto del mundo y te encuentras con tus maletas rotas, abiertas, dañadas, etcétera.

Una usuaria de la red social Twitter se quejó del mal servicio y grabó el momento cuando una empleada de la aerolínea Hawaiian Airlines en el Aeropuerto de Honolulu, Hawai, y lanzaba las maletas para el desembarque sin ningún tipo de preocupación por las pertenencias de los pasajeros.

Si bien su trabajo era sacar las maletas del avión y colocarlas en una rampa para bajarlas, pero no de la forma cómo se refleja en el siguiente video.

The mystery of all my broken suitcases is solved – this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO

— Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) May 9, 2018