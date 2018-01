Steve Bannon ex estratega en jefe del presidente Donald Trump, se distanció, el pasado domingo, de las críticas en contra del hijo del empresario en el controvertido libro de Michael Wolff, Fire and Fury. A través de un comunicado, Bannon reafirmó su apoyo a Trump y elogió a su hijo mayor al llamarlo patriota y buen hombre , y dijo que su descripción estaba dirigida a Manafort y no hacia el hijo del presidente.

En dicho libro, que fue publicado el 5 de enero pasado, Bannon realizó unos comentarios a Michael Wolff que generaron la furia de Trump, ya que se describió como traicionera y antipatriota una reunión que sostuvieron Donald Trump júnior, Jared Kushner, yerno del mandatario, y el ex jefe de campaña Paul Manafort, con una abogada rusa que ofrecía informaciones comprometedoras de Hillary Clinton, en la Torre Trump, en Nueva York en junio del 2016.

En esa misma línea agregó que: Lamento que mi retraso en responder a los informes inexactos respecto de Don júnior haya desviado la atención de los logros históricos del presidente en el primer año de su mandato y añadió que su apoyo a Trump y a su agenda era inquebrantable .

En la obra de Wolff, Trump es descrito como un hombre infantil e indisciplinado y tiene diversas críticas a su gestión, por lo que el presidente intentó que no se publicara. Pero de todas formas el libro vio la luz el pasado 5 de enero y ya se transformó en un best seller.

Desde el círculo de Trump, el libro ha sido muy criticado. El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, describió a Wolff como el autor basura de un libro basura”. Por otro lado, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo a ABC que nadie en la Casa Blanca duda de la estabilidad del presidente, y afirmó que el libro de Wolff fue escrito por una persona que mentiría con tal de obtener dinero y gloria

El Ciudadano