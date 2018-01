Un sismo de magnitud 6,1 se ha registrado este miércoles en el noreste de Afganistán, informa el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés).

El epicentro del terremoto se registró a 272 kilómetros al noreste de Kabul, a una profundidad de 189 kilómetros. El temblor se produjo a las 07:06 (hora UTC).

El sismo se sintió también al este de Uzbekistán, en Pakistán y la India, destaca RT en español.

En Pakistán el movimiento telúrico sacudió la capital del país, Islamabad, así como Lahore y Peshawar. El sismo ha dejado al menos un niño muerto y nueve heridos tras derrumbarse una casa en Pakistán, informa AFP.

The #earthquake has been potentially felt by 270 millions inhabitants pic.twitter.com/v2YkAEHfIp

— EMSC (@LastQuake) January 31, 2018