Frente a la embajada estadounidense en Montenegro, nación ubicada en la península de los Balcanes, un hombre se hizo explotar luego de lanzar un dispositivo, que se cree que fue una granada. El ataque suicida ocurrió en la ciudad de Podgorica, capital de ese país, durante la noche de este miércoles.

Desde la cuenta de Twitter del gobierno de Montenegro realizaron la siguiente publicación. “A las 00:30 horas, al frente del edificio de la @USEmbassyMNE en #Podgorica #Montenegro una persona desconocida cometió un ataque suicida con un dispositivo explosivo. Justo antes, esa persona lanzó un aparato explosivo”.

La policía de ese país explicó que en el lugar de la explosión “quedó un cráter” y que “no ha habido otros daños materiales en las propiedades de la embajada de EEUU”. Aún se desconoce la identidad del autor del ataque y los motivos que lo llevaron a realizarlo.

Tampoco desde la embajada han entregado mayor información. El perímetro fue acordonado por la policía y lo único que se sabe es que no existen víctimas, fuera del propio autor del ataque.

Durante esta jornada, una nueva publicación de Twitter por parte del gobierno montenegrino, condenó la situación.

We condemn in strongest terms attack on @USEmbassyMNE. Safety and security of Mission personnel are not violated. This will not and cannot undermine the high level of safety and security of diplomatic missions or overall security situation in #Montenegro. https://t.co/mqFDDqbjMU

— Govt. of Montenegro (@MeGovernment) February 22, 2018