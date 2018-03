La derrota electoral del Partido Comunista de la India CPI-M (marxista) en el estado nororiental indio de Tripura ha degenerado en actos vandálicos protagonizados por radicales hindúes, que han quemado sedes de esta formación política e incluso han derribado una estatua de Lenin, reporta EFE.

Un grupo de hombres derribó este lunes un monumento a Vladímir Lenin que se erguía en una plaza de la localidad de Belonia, en el estado indio de Tripura, informa The Times of India.

La presencia del ideólogo de la revolución rusa de 1917, tan lejos de sus tierras natales, molestó a los congregados hasta tal grado que utilizaron un buldócer para demoler la estatua.

Los medios precisaron que la demolición del monumento al líder soviético fue un acto ilegal que no contaba con el permiso de las autoridades, destaca RT.

Un video de los hechos fue publicado en Twitter por la agencia india ANI. La muchedumbre circundante expresó su aprobación con una frase de suma reverencia hacia la madre tierra, India.

Según los comunistas, los actos han sido perpetrados por simpatizantes del gobernante BJP, del primer ministro, Narendra Modi, y de la formación extremista hindú RSS, vinculada a este partido.

En Tripura, el BJP pasó de no obtener ninguno de los 59 escaños de la asamblea legislativa del estado en las elecciones regionales de 2013 a hacerse con 43 en los comicios que tuvieron lugar el pasado 18 de febrero, y cuyos resultados fueron anunciados el sábado.

#WATCH: Statue of Vladimir Lenin brought down at Belonia College Square in Tripura. pic.twitter.com/fwwSLSfza3

— ANI (@ANI) March 5, 2018