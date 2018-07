Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe del primer semestre comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de este 2018, reportó el record de muertes de civiles con una cifra de 1 mil 692 y de heridos con un saldo de 3 mil 430.

Entre tanto, Tadamichi Yamamoto jefe de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán instó a “las partes a aprovechar todas las oportunidades para encontrar una solución pacífica: es la mejor forma en que pueden proteger a todos los civiles”.

Highest number of Afghan civilian deaths recorded at mid-year point of any year since UN began its reports a decade ago, finds latest UNAMA Protection of Civilians update released today – read here https://t.co/TbuEnTQq5T #Afghanistan pic.twitter.com/ZiaG14cM7T

— UNAMA News (@UNAMAnews) July 15, 2018