La República Islámica de Irán presentó este lunes una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Estados Unidos, por la imposición ilegal de sanciones unilaterales.

La información fue dada a conocer por el Ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, quien exigió hacer responsable a la nación norteamericana de las medidas que violan el Derecho Internacional.

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial en la red social Twitter, enfatizó que la nación árabe “está comprometida con la ley frente al desprecio de Estados Unidos por la diplomacia y las obligaciones legales”.

En este sentido, en el mensaje difundido por el funcionario iraní, justificó la acción ejecutada en el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puntualizando que “es imperativo contrarrestar su hábito de violar la ley internacional”.

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law.

— Javad Zarif (@JZarif) July 16, 2018