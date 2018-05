Este viernes, Irlanda vivirá una histórica jornada electoral, puesto que la ciudadanía está convocada a un referéndum para decidir si derogan de la Constitución una enmienda que prohíbe el aborto. En caso de que el pueblo irlandés decida sacar de su carta magna la normativa que rige desde 1983, el aborto se permitiría sin restricciones durante las primeras 12 semanas de embarazo y, en situaciones extremas, hasta los seis meses.

Una ley aprobada en 2013 permite la interrupción del embarazo solo cuando “existe un riesgo inminente y sustancial para la vida de la madre, incluyendo el suicidio”, según ha recogido El Periódico. Este impedimento ha provocado que más de 180 mil mujeres irlandesas, según datos del Gobierno, hayan abortado en Reino Unido desde que en 1983 se introdujo la restricción.

La prensa habla de un nuevo episodio en la batalla contra el conservadurismo irlandés. En 1992, ese país descriminalizó la homosexualidad, en 1993 retiró obstáculos a la anticoncepción, en 1996 legalizó el divorcio, en 2015 legalizó el matrimonio igualitario y en 2017 eligió a un primer ministro abiertamente homosexual.

“Es nuestra sociedad, es cómo somos socializados. Yo nunca tuve educación sexual, ni en casa ni en clase. En el colegio no nos permitían cruzar las piernas. ¡En los noventa! Había tanto miedo a que fuéramos promiscuas que siempre nos enseñaban a no tener necesidades como mujer, a satisfacer a la Iglesia, al hombre y a la familia. Yo no quería quedarme embarazada, pero me quedé. Estaba completamente avergonzada. Tenía que terminar ese embarazo y no podía decírselo a nadie”, declaró Louise White, dramaturga irlandesa que abortó a los 24 años, a El País de España.

En tanto, Diarmaid Ferriter, catedrático de historia irlandesa moderna de la University College de Dublín, advirtió al mismo medio que la cultura católica está muy asentada en el país europeo. “Hay una larga tradición en Irlanda de adoración a la gran familia. El nacionalismo irlandés se construyó sobre el catolicismo. La profundidad de las raíces católicas dificulta a la gente hacer la transición. En el colegio, cuando teníamos diez años, nos ponían un vídeo durísimo de propagando antiabortista. Recuerdo que un niño de mi clase se desmayó. Esas cosas se quedan en tu cabeza”, explicó.