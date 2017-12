La Fuerza Aérea Israelí y los tanques de la Fuerza de Defensa de Israel han efectuado ataques contra dos posiciones del movimiento palestino Hamás, ubicadas en el norte de la Franja de Gaza.

Las autoridades israelíes responsabilizan a los integrantes de Hamás, que en Israel es considerada una organización terrorista, de múltiples lanzamientos de misiles hacia su territorio.

In response to the rockets fired towards Israel, IDF tanks and IAF aircraft targeted two posts belonging to the terrorist organization Hamas in the northern Gaza Strip.

