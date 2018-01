El ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel ha creado una “corporación” para luchar contra la “campaña de deslegitimación” internacional y combatir la mala prensa.

Antiguos ex generales y ex embajadores ante las Naciones Unidas formarían parte de la nueva fuerza destinada a combatir la oposición a su estado en todo el mundo y llevar a cabo “actividades de concientización masiva” según lo señalado por el organismo.

No obstante, dichas actividades se mantendrán en secreto y no se harán públicas, amparándose en la Ley de Libertad de Información, consigna el diario israelí Haaretz.

“Esta es una iniciativa conjunta que cumple con todos los requisitos de la ley para este tipo de compromiso y es similar a otras iniciativas gubernamentales como Taglit [Birthright] y Masa“, dijo el ministerio.

“En el acuerdo con [la compañía] existen distintos procedimientos de control, tal como los definen el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Justicia durante el trabajo conjunto con ellos en la creación del proyecto. Estará sujeto a auditorías por parte del interventor estatal“, agregó.

El nuevo órgano, bautizado como ‘Kella Shlomo’, recibió 37 millones de dólares del gobierno, a los que Israel espera sumar otros 37 obtenidos de donaciones privadas procedentes de donantes internacionales y organizaciones partidarias del estado de Israel.

Según lo recogido en un informe del gobierno, con dicho financiamiento se buscará “implementar parte de las actividades del ministerio, relacionadas con la lucha contra los fenómenos de deslegitimación y los boicots contra el Estado de Israel”.

De hecho, de acuerdo a lo mencionado por el diario Yediot Ahronot el día después de que el gabinete aprobara el financiamiento, una de las actividades principales llevadas a cabo por el ministerio de Asuntos Estratégicos sería la de “combatir el BDS”, la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones que busca mediante la presión económica forzar la retirada de Israel de los territorios ocupados.

Los ex embajadores ante la ONU Ron Prosor y Dore Gold – también ex consejero del primer ministro Netanyahu- , Yossi Kuperwasser -ex director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos- Sagi Balsha -ex director general del Consejo Israelí (IAC)- o Ehud Danoch, ex cónsul israelí en Los Ángeles- son algunos de los que ya forman parte del programa.

Asimismo, también se recoge el nombre del empresario Micha Avni y de varios militares de alta graduación que estarían en la reserva. Se nombrará un comité directivo para la iniciativa que comprenda a representantes del gobierno y representantes de los otros socios financieros.

La principal vía de trabajo del nuevo órgano serían las redes sociales, según un documento del citado ministerio en el que el asesor legal Liat Glazer escribe que es ahí “donde el oponente dirige la mayoría de sus esfuerzos”. En el escrito, obtenido por el medio The Seventh Eye, se recoge que asimismo se llevarán a cabo “campañas de concientización masiva” y la organización de eventos con líderes de opinión pública dirigidos especialmente “para aquellos que influyen en los no judíos”.



Israel presume de haber prevenido ataques terroristas en Europa

En reunión con embajadores de la OTAN este martes en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país evitó ataques terroristas en Europa, entre ellos, algunos que habrían afectado a aviones de línea.

Netanyahu aseguró que los servicios de inteligencia recibieron “informaciones que detuvieron algunas decenas de ataques terroristas importantes, muchos de ellos en países europeos”. “Algunos -continuó- podrían haber sido ataques masivos jamás experimentados en suelo europeo, y lo que es peor, habrían involucrado a la aviación civil”.

El premier aprovechó además para justificar su intervención en Siria, asegurando que esta estaría evitando el flujo de migrantes hacia el contienen europeo.

“¿Dónde se producirían los daños colaterales [de un enfrentamiento entre sunitas y chiitas en Siria]? En Europa. ¿Adónde iría el flujo de migrantes? A Europa. ¿Quién está evitando que eso pase? Israel. Ahora mismo, solo Israel. Pero sostengo que es un interés que tenemos en común”, sostuvo el ministro ante los embajadores del organismo internacional.