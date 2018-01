Aviones de la Fuerza Aérea de Israel han atacado una importante infraestructura militar en la Franja de Gaza este jueves.

El ataque se da en respuesta a los tres lanzamientos de misiles hacia el territorio israelí que tuvieron lugar el miércoles, tal como recoge RT en español.

“La Fuerza de la Defensa de Israel continuará utilizando todos los medios para frustrar los intentos de atacar a los ciudadanos de Israel”, afirmó el organismo.

In response to the 3 rockets fired at southern Israeli communities throughout yesterday from Gaza, IAF fighter jets targeted a significant terror infrastructure in the Gaza Strip

— IDF (@IDFSpokesperson) January 3, 2018