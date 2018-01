El discurso con el que Antònio Guterres, secretario general de la ONU, ha felicitado el recién estrenado año 2018, se ha convertido en el lanzamiento de una alerta roja para nuestro mundo.

Cuando asumió su cargo hace un año, Guterres hizo un llamamiento para que 2017 fuese un año de paz. Desafortunadamente, en aspectos fundamentales, el mundo ha ido a peor. “Ahora, a comienzos de 2018, no lanzo un llamamiento, sino una alerta, una alerta roja para nuestro mundo”, ha declarado.

El secretario general de la ONU advierte de que los conflictos ya existentes se han profundizado mientras han emergido nuevos peligros: “Las alarmas globales sobre las armas nucleares son las mayores desde la Segunda Guerra Mundial”.

As we begin 2018, I am issuing a red alert for our world. I call for unity – our future depends on it. pic.twitter.com/fWtTa1irM3

— António Guterres (@antonioguterres) December 31, 2017