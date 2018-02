El Teatro Real de Ópera (Royal Opera House) de Londres y el área circundante en el centro de la capital británica han sido evacuados este martes por una amenaza de bomba.

Medios locales reportan que en las inmediaciones del teatro se encontró un “paquete sospechoso”.

La Policía Metropolitana londinense ha anunciado que la amenaza de bomba ha sido descartada, mientras que la ópera ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que “la situación ha sido resuelta”, destaca RT en español.

The Royal Opera House was evacuated this morning along with other businesses in the area. The situation is now resolved with staff and artists returning safely to the building.

— Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) February 27, 2018