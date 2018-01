Ryan Mcknight y Ethan Dodge, dos ex mormones, han iniciado un nuevo proyecto llamado The Truth and Transparency Foundation (Fundación de la Verdad y la Transparencia) en donde existe un plan llamado “FeathLeaks” para difundir una gran cantidad de documentos confidenciales referentes a abusos a menores que han sido guardados bajo llave por parte de los líderes de la congregación.

En esta serie de cartas y documentos se da a conocer como la distintas políticas implementadas por los altos mandos de los Testigos de Jehová buscaban encubrir estos actos cometidos contra menores de edad.

En su primera entrega, recientemente publicada, se desclasificaron un total de 33 expedientes que abarcan desde 1999 a 2012, en donde se evidencian múltiples delitos sexuales realizados por miembros de la religión que fueron encubiertos por los superiores.

Estos documentos fueron escritos por los mismos miembros de la secta, quienes llevaban una investigación interna sobre estos abusos debido a las múltiples denuncias recibidas por mujeres adultas y jóvenes que habrían sufrido agresiones sexuales y psicológicas por parte de sus padres desde edades muy tempranas.

Sin embargo, los investigadores, si bien consideraron estas acusaciones como creíbles, no realizaron ninguna acción para detener a los acusados. Como revelan los datos sacados a la luz, en vez de levar estos actos a las justicias, se escondieron para que nunca pudieran ser castigados (los acusados).

Uno de los casos más aterradores, es el de una niña que relata que su padre amenazaba con “desmembrarla”, además de matar a su madre y hermana. “Cuando era más pequeña, me llevaba al bosque para mostrarme donde enterraría mis trozos (…) me lo mostraba cortándole los brazos y piernas a mis muñecas” revela el documento.