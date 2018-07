Explorar un acuerdo integral para reducir la migración de México a Estados Unidos a través del desarrollo económico fue el planteamiento del recién electo presidente de la nación azteca, Andrés López Obrador al presidente de Estados Unidos(EE. UU.) Donald Trump.

“Recibí llamada de Donald Trump le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y, con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad”, informó López Obrador a través de la red social Twitter

El primer mandatario de EE. UU. Donald Trump dio a conocer que la conversación entre los Jefe de Estados de México y la nación norteamericana se centró en el tema económico y migratorio.

“Tuvimos una gran conversación, como de una media hora de duración, hablamos sobre seguridad fronteriza, hablamos sobre comercio, hablamos sobre NAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y sobre un acuerdo por separado, solo entre México y Estados Unidos”, dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

por su parte López señaló que el Jefe de Estado norteamericano pronosticó una buena relación entre ambas naciones, Obrador dijo que cuando asuma el poder “tenderá la mano” al Gobierno del mandatario estadounidense, para tener una relación de amistad con el país vecino.

El respeto y la prudencia serán los pilares que motiven la política de López Obrador, puntualizó la importancia de mantener una buena relación con EE. UU. debido a aspectos como: la estrecha relación económica y la población mexicana en suelo norteamericano.

EL objetivo siempre será lograr un acuerdo, se espera llegar a un entendimiento y una cooperación, Obrador se mostró a favor de que se llegue a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El recién electo Jefe de Estado, anunció que sostendrá un encuentro con el actual presidente Enrique Peña Nieto, para solicitarle información sobre el desarrollo de las negociaciones en torno al (Tlcan)

El político del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) agradeció a Trump el tuit de felicitación que le envió.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018