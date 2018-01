Stephanie Clifford, la porno star, que afirma haber tenido un romance con Donald Trump en el año 2006 , reveló en una entrevista para la revista In Touch diversos y curiosos detalles mientras mantuvo la aventura con el actual mandatario de EE.UU, entre ellos, su odio a los tiburones.

Stormy, quien ha protagonizado alrededor de 150 películas de esta índole, reveló que el odio de Trump con lo animales es extraño, puesto que también “está obsesionado” con ellos.

“Hago donaciones a todas estas organizaciones benéficas y nunca donaría dinero a una que ayude a los tiburones. Espero que todos los tiburones se mueran”, fueron las palabras que supuestamente Trump le dijo a la actriz. Lo extraño es que aquella conversación se habría desarrollado mientras veían “Shark Week” (Semana del tiburón en español) en Discovery Channel.

La anterior entrevista produjo una reacción muy peculiar en el público, puesto que las donaciones a organizaciones que se encargan de la conversación de esta especie animal, aumentaron en demasía. Por ejemplo, la cofundadora de Atlantix White Shark Conservancy, Cynthia Wilgren, comentó al portal MarketWatch que el dinero llega a nombre de Trump. El fundador de otra sociedad benéfica señaló que recibieron una significativa cantidad de donaciones con comentarios sobre Trump.

Las palabras de Clifford generaron una buena reacción en el público y se respaldan en un par de publicaciones en la cuenta de Twitter de Trump del año 2013, donde el norteamericano deja en evidencia su extraña obsesión con estos animales. Por ejemplo, escribió que “no es aficionado a los tiburones” y que son “los últimos en su lista, además de probablemente fracasados y aborrecedores del mundo”.

Sorry folks, I'm just not a fan of sharks – and don't worry, they will be around long after we are gone.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2013