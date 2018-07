Aunque las redes sociales son un arma de doble filo, estas pueden ser necesarias para defender u honrar a otras personas. Un ejemplo de ello, es que un hombre que viajaba en un tren de la India se percató que junto a él estaban 26 niñas que podrían ser víctimas del tráfico de personas.

La intuición del pasajero no lo dejó tranquilo y este prefirió hacer caso y solicitar ayuda, cuando observó como las niñas entre 10 y 14 años edad eran tratadas.

El pasajero sin temor y en medio del tren tomó varias imágenes y posteriormente las subió a la red social twitter para compartirlas con distintas instituciones gubernamentales.

subject to human trafficking )my current station is Hari Nagar my next station is BAGAHA and then Gorakhpur.kindly help them out. Please help.@RailMinIndia @PiyushGoyal @PiyushGoyalOffc @PMOIndia @narendramodi @rajnathsingh

