Evaristo Páramos, actual cantante del grupo Gatillazo y ex vocalista de La Polla Records, fue retenido e identificado por la Guardia Civil este sábado, al término de su concierto en el Festival Primavera Trompetera en Jerez, España.

En un primer momento, se rumoreaba en las redes sociales que el artista había sido detenido y llevado a una comisaría, versión que finalmente fue desmentida por el actor Willy Toledo, quien en su cuenta de Facebook afirmó que la situación se debió a causa de las letras de las canciones del músico, las cuales lleva interpretando sobre los escenarios por más de 30 años.

Por su parte, el diario El Mundo había publicado una información en la que afirmaba que, según los organizadores del evento, la retención policial se debió a improperios proferidos por el artista hacia la Guardia Civil cuando dedicaba unas palabras al público en el concierto.

Sin embargo, desde la organización del festival desmintieron esa información sobre los supuestos insultos, exigiendo a El Mundo que rectificase su publicación.

“Es Evaristo, el ex cantante de La Polla Records y de Gatillazo, cuyas canciones habitualmente tienen proclamas en contra de la autoridad. Suponemos que habrá sido por eso”, afirmaron fuentes de la organización del festival al portal Público.

Este mismo medio apunta a que, hasta el momento, no ha habido ninguna denuncia, al tiempo que varias fuentes consultadas insisten en que Evaristo “no ha sido retenido, solo identificado”. Sin embargo, existe un vídeo que ha trascendido a redes sociales, que muestra cómo los agentes se acercan al músico y proceden a rodearle y dirigirle hacia la zona del backstage para proceder a dicha identificación.

Mis padres siempre han sido férreos de La Polla Récords y me he criado cantando letras como "Igual para todos" en el coche. En realidad no les culpo por mosquearse con las letras de Evaristo, pero me entristece el punto al que estamos llegando. Y me asusta.

— Yaiza Penslaför ♀ (@Penslafor) May 27, 2018