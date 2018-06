Quizás muchas veces han oído hablar de la “sábila” o “aloe vera” como cura para muchas patologías sencillas, pero nunca habías indagado más en ello. Nuestros ancestros utilizaban esta formidable planta para remediar infinidades de padecimientos que para la época eran incluso desconocidos, solo su fe y confianza en el Aloe vera los ayudaba. Hoy es valedero compartir esos conocimientos ancestrales en favor de la salud.

¿Qué puede hacer el aloe vera?

La sábila es una planta medicinal que tiene innumerables aplicaciones que benefician a nuestro cuerpo, cabello, pies y hasta los tejidos. Podemos aplicar la médula directamente sobre una quemadura, usar preparados con sábila y aplicar al cabello para que nos ayuden a eliminar la caspa y ponerlo más brillante y sedoso, comprar una crema facial a base de aloe vera o beberla en un potente jugo. Esta planta medicinal puede con todo.

Dentro de las numerosas propiedades que posee esta planta medicinal podemos resaltar, que alivia las irritaciones y calma el dolor que éstas producen siendo capaz de regenerar y cicatrizar la los tejidos, asimismo hidratar la piel. Es capaz de destruir virus, bacterias y hongos, tiene propiedades anti inflamatorias, también nos puede ayudar a depurar nuestro organismo si lo consumimos de forma directa.

Es muy útil para cuidar nuestra piel y nuestro pelo, pero también ayuda a tratar numerosos problemas cutáneos: Psoriaris, Eczemas, Dermatitis, Descamación, Irritación, Acné, Poros, dilatados, Manchas en la piel, Arrugas, Líneas de expresión, Patas de gallo, Estrías, Quemaduras. Las propiedades del gel de aloe vera, lo convierten en un producto ideal para aplicar en la piel después de ser sometida a algún tratamiento agresivo, como la depilación o el láser.

Algunas cosas que debes saber sobre el aloe vera

Las hojas de aloe vera no tienen propiedades curativas hasta que la planta no tiene una edad de al menos 3 años. Esto quiere decir que si utilizamos la pulpa de una planta joven no obtendremos ningún resultado. La penca de sábila suelen tener unas manchitas blancas cuando tienen menos de 2 años. Éstas van desapareciendo con el tiempo, por lo que pueden demostrarnos que nuestra planta está lista para curarnos.

Las hojas de sábila cuando las dividimos tienden a oxidarse, es recomendable utilizarlas no más de 24 horas después de haberlas separado de la planta, sino su pulpa dejará de tener efecto. Así podremos asegurarnos de que nuestros remedios caseros con aloe vera serán efectivos es aplicándolos lo más rápido posible luego de extraer la pulpa.

El interior de las hojas de aloe vera es viscoso y cuando lo aplicamos sobre la piel, ésta queda pegajosa. Además, si utilizamos pulpa de sábila natural pura, es posible que queden grumos aunque la hayamos triturado muy bien. No es recomendable aplicar el aloe vera en la piel y exponerse a los rayos del sol, esto puede traer efectos secundarios negativos. De igual manera es más efectivo cortarlas en primavera y en otoño.

Si deseas comer el gel del aloe vera, primero debes cortar una hoja de la planta y dejarlo en agua toda las noche. De esta manera el líquido amarillo saldrá y el gel quedará limpio para consumir. Esto debido a que el acíbar (liquido amarillo) está recomendado sólo para curar heridas externas, aparte sabe amargo, por lo tanto recomendamos no consumirlo porque podría perjudicar su salud.

El aloe vera es una planta que se le pueden otorgar diversos fines curativos. Que no sólo nos permite prevenir muchas enfermedades, sino también nos ayuda a mejorar el aspecto estético, con su capacidad regeneradora. Esta planta muy comercializada, grandes empresas han invertido sumas sustanciosas de dinero para elaborar diversos productos naturales a base de sabila para el cuidados de la salud.

Otras plantas naturales

De igual forma, existen otras especies (plantas,frutas) que la medicina alternativa a tomado para fines curativos y tienen increíbles resultados. Desde antibióticos naturales hasta relajantes musculares, es bueno saber el uso que se le pueden dar a estas plantas para combatir enfermedades de forma mas económica y natural.