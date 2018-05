Este jueves en el parlamento español, la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy logró los votos necesarios para forzar su destitución. El caso de corrupción conocido como Gürtel fue el desencadenante del apresusado fin del gobierno del PP. Acá les resumimos algunas de las frases e ideas expresadas por los lideres de las principales bancadas del Congreso español.

La gente sencilla sufre los recortes del gobierno del PP, Garzón

Alberto Garzón: el líder de Izquierda Unida expresó en referencia al nuevo gobierno que se instalaría en España con Pedro Sánchez a la cabeza, “cuenten con nosotros para abrir un proceso de esperanza e ilusión, una España plural y diversa donde nos veamos diferentes dentro de un mismo proyecto. El nuestro es una República Federal”.

Sobre el gobierno que va de salida, Garzón no se limitó al tema de la corrupción, recordó que “la gente sencilla sufre las consecuencias de las políticas de recortes neoliberales del Partido Popular. El 135 o la #LeyMontoro suponen la precariedad vital consolidada: salarios de miseria, contratos basura, incapacidad de comprar una vivienda, subida de la luz…”

Esta moción es de la gente que no perdió la esperanza, Iglesias

Pablo Iglesias: el principal dirigente de Podemos señaló: “esta moción de censura no es de ningún partido, es de la gente que no perdió la esperanza. Agregó también que “hace un año sembramos aquí una semilla de esperanza que en estas horas está germinando”, en referencia a la moción de censura impulsada el año pasado por la bancada de Unidos Podemos. También le pidió a Pedro Sánchez a que aspirara a ser algo mas que “un mal menor”.

También ironizó en referencia a la ausencia de Mariano Rajoy en la sesión: “es una vergüenza que el presidente del Gobierno no esté. Se debería haber ganado su último salario en el cargo estando en frente de su partido asumiendo la censura. Es inaceptable que su escaño lo ocupe un bolso”. También respondió a las expresiones denigrantes de Albert Rivera (Ciudadanos) contra la bancada de Esquerra Republicana de Cataluña: “Es una vergüenza lo que le ha dicho a ERC de que aprovechen para violar la ley estos meses; su discurso es más propio de un fascista que de un demócrata”.

Es un voto de rechazo al PP y a su corrupción, Tardá

Joan Tardá: el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) manifestó que aprobarían la moción de censura, pero advirtió: “Nuestro voto no es de apoyo al PSOE, es un voto de rechazo al PP y a su corrupción”. Insistió en que ERC prefiere apoyar a Sánchez a mantener a Rajoy, y que lo hace a pesar de que “el PSOE se ha esforzado en parecerse al PP” al dar apoyo al 155 o “legitimar la existencia de presos políticos”. Sin embargo, Tardá también advirtió que ven “diferencias” entre “un Gobierno del PSOE sustentado por Podemos y un Gobierno del PP” y eso es lo que ha acabado por decantar su decisión.

Aprovechen estos meses para violar derechos, Rivera

Albert Rivera: en representación del ultraderechista movimiento Ciudadanos, dijo que “la corrupción ha liquidado la legislatura”. Advirtió que el debate no es si se han acabado o no los tiempos del PP, sino quien “tomará las riendas del país”. Afirmó que estamos en un “momento decisivo” ante el nuevo Gobierno, pero no por el candidato, sino por sus “socios”. También critica que “a estas horas” y a pesar de haber apoyado siempre al PP, “no ha tenido ninguna llamada ni ninguna propuesta de Rajoy: “Les parecerá alucinante, a nosotros también”.

Acusó a Sánchez de querer llegar a La Moncloa a “cualquier precio” y sin querer dar “la voz a los españoles”. De forma grotesca se dirigió a la bancada de Esquerra Republicana y les señaló que “aprovechen estos meses para violar derechos y libertades, para que no se aplique la Constitución en Cataluña, para que no se pueda defender la libertad y la unión, acosen y señalen a la gente estos meses”. Sus amenazas e ironías fueron dirigidas también a los independentistas vascos de Bildu.

Es un buen día para la izquierda y para la democracia, Sánchez

El líder del PSOE, Pedro Sánchez hizo un guiño a las posibilidades de ser algo más que un “mal menor”, como le había pedido Pablo Iglesias. Afirmó antes del cierre de la sesión parlamentaria: “la izquierda tiene ahora la enorme responsabilidad de materializar una esperanza que ha empezado a vislumbrarse en la sociedad española, con humildad y realismo”. Finalizó su discurso expresando: “Es un buen día para la izquierda y para la democracia”.

Además se mostró partidario del diálogo con los soberanistas catalanes y respondió así a Joan Tardá de ERC: “Intuí de sus palabras, a las que estoy haciendo referencia, que la clave para superar la crisis catalana tiene que ver con superar la política de bloques y, por tanto, abrir posiciones de diálogo en busca del consenso”. “Me comprometo a explorar ese diálogo para encontrar una solución política a una crisis que es política. Y espero que pueda encontrar la solución más pronto que tarde”, añade el candidato a presidente.