El presidente destituido de Cataluña, Carles Puigdemont, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que ha recordado que “en España hay presos políticos por defender sus ideas”, reclamando su libertad.

La puesta en libertad de los políticos independentistas catalanes Oriol Junqueras, Joaquím Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se ha convertido en una consigna del independentismo que Puigdemont ha enarbolado en no pocas ocasiones desde que la Justicia los ingresase en prisión y denegase, al menos hasta el momento, sus recursos para recobrar la libertad.

El pasado 27 de octubre de este año, el Parlament declaró la independencia de Cataluña, tras obtener un total de 70 votos a favor por parte de los miembros del organismo. Tras el anuncio de la independencia de la región, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió aplicar el 155 a fin de quitarle la soberanía a Cataluña, disolver el Parlament y convocar a elecciones.

Por ello, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclaró que se respeta “el mandato del pueblo de Cataluña de ser independiente”; sin embargo, solicitó la suspensión de la declaración de independencia para emprender un diálogo y así llegar a una solución acordada.

Entre las medidas aplicadas por España para evitar la continuidad del proceso independentista, se cuenta el encarcelamiento de las autoridades catalanas, entre ellas el jefe de la policía, Josep Lluís Trapero, así como los dirigentes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; todos acusados por sedición.

Asimismo, la Fiscalía General de España presentó una querella en contra de Puigdemont por los delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos, cargos que conllevan hasta 30 años de cárcel. Ante esto, el presidente destituido se desplazó hacia Bélgica junto a otros integrantes del Gobierno, encontrándose actualmente en Bruselas.

Vull començar el 2018 recordant que a Espanya hi ha #PresosPolítics per defensar les seves idees. És el moment que surtin en llibertat, sense més dilacions. I avui, 3 mesos després de l'#1oct, agrair de nou la valentia de tants per fer realitat el somni de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/HY3VDyfTFv

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) January 1, 2018