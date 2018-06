El presidente de Rusia, Vladímir Putin (2018-2024), en el marco de una entrevista concedida a la Corporación de Medios de Comunicación de China, hizo hincapié en que tiene unas relaciones excelentes con el líder de China, Xi Jinping, y recordó aquel cumpleaños que le coincidió con una jornada de trabajo con el mandatario.

En el video se puede ver el testimonio de Putin donde indica que su homólogo chino “es el único líder en todo el mundo con quien he tenido la oportunidad de celebrar algunos de mis cumpleaños. Nunca más las relaciones en horario laboral permitieron celebrar mi cumpleaños con un socio extranjero. Con el presidente Xi Jinping lo hicimos, además, aquí ya no hay ningún secreto, ya los discutí en público y la celebración fue muy sencilla, no voy a ocultar nada, espero que él no se enfade por esto. Nos bebimos una copita de vodka cada uno, cortamos algún embutido después de terminar el trabajo”. Finalizó su testimonio.

Lazos de hermandad

Respecto a la relación de Rusia con China recordó que “nos estamos comunicando durante siglos, tenemos vínculos y raíces históricas muy profundas”. Asimismo, agregó ambas naciones tienen un enfoque parecido sobre la construcción de sus Estados y en la actitud hacia sus ciudadanos, “y esto es muy importante”, calificó.

Para Putin, el Presidente chino es una figura admirable. “Es un buen analista y por eso interesante analizar con él los problemas mundiales y las cuestiones económicas. Entonces se trata de un socio muy cómodo para mí, de un amigo bueno y confiable”, puntualizó.

En marzo de 2018, la Asamblea Nacional Popular de China (ANP) aprobó por unanimidad que el presidente Xi Jinping continúe en el cargo durante un segundo mandato (2018-2023). En la sesión plenaria celebrada, resultó electo con 2.970 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

Por su parte, Vladimir Putin asume este año la presidencia de Rusia por cuarta vez, con el compromiso de seguir una agenda económica que mejore el nivel de vida en todo el país.