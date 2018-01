Este miércoles, la banda británica Radiohead, a través de un representante de la discográfica Warner/Chapell, desmintió los dichos de Lana del Rey quien señalaba a través de Twitter que sería demandada por ellos, debido al supuesto plagio de la canción Creep.

A pesar de que la banda liderada por Thom Yorke, negó querellarse, dejó en claro que Get free, de la cantante estadounidense, es un plagio de Creep y deben recibir créditos por ello.”Es cierto que hemos estado en conversaciones desde agosto del año pasado con los representantes de Del Rey”, comunicó Warner/Chappell.

En esa línea, agregaron: “Está claro que en los versos de ‘Get Free’ se usan elementos musicales que se encuentran en los versos de ‘Creep’ y hemos solicitado que esto se reconozca a favor de todos los autores de la canción”. A pesar de lo anterior, desmintieron la supuesta demanda.”No se ha abierto ningún proceso legal”, señalaron a la Revista Rolling Stone.

Del Rey negó públicamente que su canción “Get Free” se haya inspirado en la célebre composición de la banda de Thom Yorke, a pesar de ello les ofreció un 40% de sus réditos por derechos de autor.”Ofrecí hasta 40 en los últimos meses, pero solo aceptan el 100. Sus abogados han sido implacables, así tratamos en la corte”, señaló la cantante.

Paradójicamente , los británicos ya habían sido acusados de plagio por el parecido de la canción “Creep” con “The Air That I Breathe”, una canción de The Hollies compuesta en 1974 por Albert Hammond y Mike Hazlewood. Finalmente, los últimos, ganaron la demanda y hoy figuran como co autores de la composición y reciben dinero por ello.

El Ciudadano