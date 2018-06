El astro del fútbol Diego Armando Maradona ofrece una recompensa de más de 10 mil dólares (300.000 pesos) a aquellas personas que aporten datos para identificar a los autores del audio donde se indicó que estaba muerto.

La noticia falsa circuló después del partido entre la selección de su país y Nigeria el pasado martes. El Pibe de Oro siguió cada segundo del encuentro y las cámaras no dejaron de captar sus gestos. Cuando finalizó la jornada, que le dio el pase a los argentinos a los octavos de final, se descompensó y tuvo que ser atendido.

Pero se trató sólo de asistencia médica no como muchos quisieron “informar” en redes sociales para avivar la polémica en su contra. Incluso, su hermana se descompensó al escuchar el audio y sus hijas se angustiaron, reseñó RT.

Maradona: Se armó un remolino de que "Diego estaba muerto", ¿te parece que estoy muerto?#DeLaManoDelDiez pic.twitter.com/MOlYOzlmbP — De la mano del Diez (@DeLaManodelDiez) June 28, 2018

Por las consecuencias de ese rumor, el exfutbolista instruyó a su abogado Matías Morla para que investigue quiénes fueron los responsables. Además, le dio las instrucciones para ofrecer la recompensa.

El exfutbolista aclaró lo sucedido después del juego en su cuenta de Instagram. “Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato”, escribió.