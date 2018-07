El Estado de Israel continúa sus agresiones y ataques contra el pueblo de Palestina, ocupando a la fuerza alrededor de 120 mil metros cuadrados de tierra en la ciudad de al-Khader, al sur de Cisjordania.

El activista Ahmad Salah, denunció este martes que las autoridades castrenses invadieron 120 dunums, dejando avisos en los terrenos seleccionados para que sus dueños objeten en el término de 45 días la orden militar de apoderarse de esos predios.

De acuerdo con información difundida por algunos medios de comunicación, varios vehículos militares de demolición israelíes ingresaron en la ciudad de al-Qarrara, del distrito sitiado de Khan Younis, en el sur de la franja de Gaza.

Mientras las excavadoras arrasaban y luego nivelaban la tierra que rodeaba la ciudad, se vieron aviones no tripulados (drones) patrullando sobre la zona; no obstante, no se reportaron disparos, reseña Prensa Latina.

Las incursiones forzadas y violentas del régimen sionista, tanto por tierra como por mar, no han cesado durante años, ocasionando la destrucción de gran parte del sector agrícola y pesquero del enclave costero, así como también miles de detenciones y muertes.

Ley impide que palestinos reclamen tierras

Las agresiones contra el Estado de Palestina son emprendidas desde todos los frentes. En esta oportunidad, el Parlamento israelí aprobó una nueva ley que limita la autoridad del Tribunal Supremo para dirimir solicitudes de palestinos que inician procedimientos legales sobre reclamación de tierras en este país.

Con esta medida, las peticiones de palestinos que denuncian la construcción de asentamientos judíos en tierras que reivindican como propias serán transferidas al Tribunal de Distrito de Jerusalén.

Diario Vasco publica que la aprobación de este documento jurídico ha levantado críticas por parte de juristas y oposición política, quienes indican que no solamente promociona la anexión de Cisjordania, sino que también limita el acceso de los palestinos al sistema judicial.