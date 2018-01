El presidente norteamericano se someterá este viernes a un completo chequeo médico. Esto luego que en el recién publicado libro Fire and Fury, se afirmara que gran parte de su equipo de trabajo considera que Trump tiene problemas mentales. Crítica que ha sido reiterada por políticos de distintos sectores, cuestionando la capacidad del republicano para gobernar.

Si bien la ley la ley resguarda la privacidad de los ciudadanos y permitiría a Trump no hacer públicos los resultados de estos exámenes, la Casa Blanca se comprometió a publicar un informe. Este reporte estará a cargo del médico militar Ronny Jackson. Los exámenes están agendados para este viernes 12 de enero en Maryland, en el centro médico Walter Reed.

Esta sería la segunda vez que Donald Trump publica un reporte acerca de su salud. En un informe de 2015, su medico de más de 25 años, Harold Bernstein, aseguró que “Si es elegido, Trump, puedo decirlo inequívocamente, será el individuo más saludable en haber sido elegido en la presidencia”. Este documento fue ampliamente cuestionado ya que pareciera resaltar un estado de salud excesivamente bueno por parte de Trump. Casi un año después Bernstein aceptó haber redactado el documento en menos de cinco minutos y que ante el apuro, las palabras podrían no haber salido de la forma en que quería.

No ha sido solo el periodista Michael Wolff con Fire and Fury el que ha cuestionado la salud de Trump. Anteriormente su ex director de campaña, Corey Lewandowsky, criticó la dieta del actual mandatario.

A sus 71 años el presidente se someterá a los exámenes envuelto en los cuestionamientos. Para David Orentlicher, uno de los directores del programa de derecho sanitario de la Universidad de Nevada “La salud del presidente no solo tiene importancia para el presidente, sino también para todos nosotros, de modo que esperamos que los mandatarios revelen información que otras personas no tienen por qué proporcionar, al igual que su información financiera”.