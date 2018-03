Una nueva polémica suma la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La reciente destitución de Rex Tillerson, Secretario de Estado de ese país, vuelve a remecer una gestión caracterizada por los problemas internos.

Era conocida la mala relación que mantenía Trump con Tillerson, que trascendía al ámbito personal, ya que el presidente había recortado en un 30 por ciento el presupuesto del departamento de estado liderado por esta autoridad.

La destitución fue anunciada por Trump a través de su cuenta de Twitter, además de nombrar a Mike Ponpeo, Director de la CIA, como nuevo Secretario de Estado, y a Gina Haspel como Directora de la CIA.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018