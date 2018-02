Una cruda visión de los hechos sucedidos en Ucrania, salen a la luz. La investigación reciente del periodista de Sputnik, Andrei Veselov, reveló nuevos hechos detrás de los asesinatos durante el Maydan en Ucrania.

En una entrevista con Sputnik, el publicista polaco Janusz Niedwiecki comentó sobre el testimonio de los francotiradores georgianos que afirmaron que los líderes de la oposición ucraniana les ordenaron disparar contra la policía y la gente común durante las protestas.

El último testimonio sobre los disparos de Maydan es “impactante”, le dijo al Sputnik la figura pública y escritor polaco Janusz Niedwiecki.

“Es difícil evaluar la veracidad de estas declaraciones. Esto, por supuesto, debe ser manejado por un tribunal ucraniano, el caso es de su competencia. Sin embargo, el hecho de que alguien, sin ocultar su nombre, decidió hacer una confesión y contar en detalle acerca de cómo sucedieron estos eventos ciertamente debería causar una profunda preocupación de nuestra parte, ya que es el testimonio más detallado y más crucial en este caso hasta ahora “, dijo Niedwiecki.

Anteriormente, el corresponsal del Sputnik Andrei Veselov se reunió con los supuestos francotiradores que dijeron que eran responsables de disparar contra la gente en Maydan.



La agencia obtuvo los registros de interrogatorio de Koba Nergadze y Aleksandre Revazishvili.

Ambos ciudadanos georgianos, listos para testificar en un tribunal ucraniano, insistieron en que estaban recibiendo órdenes de los líderes de Maydan. Además, dijeron que tenían órdenes directas de disparar contra los oficiales de policía y los manifestantes con el fin de enfurecer a la multitud y provocar una crisis política.

“Tengo una fuerte impresión de que hay fuerzas en Ucrania que no quieren que se investigue adecuadamente este caso. Al igual que con los asesinatos de Odessa, ese caso se ha bloqueado y se ha estancado. Tal vez sea porque su resolución final es contra los intereses de aquellos que llegaron al poder como resultado de los eventos de Maydan “, dijo Niedwiecki.

Durante su testimonio, los dos ex mercenarios también mencionaron francotiradores de otras nacionalidades que actuaron en Maydan, incluidos varios polacos y lituanos.

Al comentar sobre el tema, el publicista dijo que no cree que las autoridades polacas pudieran haber estado involucradas en los crímenes.

“Los mensajes sobre polacos y lituanos en el segundo grupo [de francotiradores] son ​​muy inquietantes. Por supuesto, es difícil para mí creer que las autoridades polacas podrían haber participado en crímenes políticos a pesar de su apoyo inflexible y mal concebido para el golpe de Maydan “, Dijo Niedwiecki, agregando, sin embargo, que la posibilidad de participación de algunos individuos polacos no puede ser excluida.

Según el analista, es poco probable que el público polaco sepa la verdad detrás de los disparos, ya que los principales medios de comunicación del país, refiriéndose a los periodistas occidentales, han afirmado que había rusos entre los francotiradores.

“Desafortunadamente, no hay una gran esperanza para esto. Hasta que no se resuelva el problema en Ucrania, los medios polacos no dirán nada nuevo al respecto. En cuanto a los temas referentes a Ucrania, los principales medios de comunicación en Polonia repiten sin pensar a los ucranianos. Ello por la necesidad de apoyar a las autoridades ucranianas “, concluyó el analista.

El 20 de febrero de 2014, francotiradores desconocidos dispararon contra personas que se encontraban reunidas en la céntrica plaza Maydan de Kiev, matando a 49 manifestantes y cuatro oficiales de policía. Los líderes locales de la oposición, así como los representantes de Estados Unidos y la UE, señalaron rápidamente como culpables al “régimen de Viktor Yanukovych”. La investigación oficial no produjo ningún resultado con los culpables aún en libertad.