La gente tiene la esperanza de que los niños tailandeses atrapados en la cueva más grande de ese país sean rescatados lo más pronto posible. Pero, la falta de oxígeno y la amenaza de nuevas precipitaciones ponen en riesgo las operaciones de rescate. Sin embargo, hay gente que posee los recursos y la capacidad para dar una ayuda a las personas que lo requieran y ese ha sido en este momento Elon Musk.

Este magnate y fundador de SpaceX anunció que ponen a disposición de los grupos rescatista un tubo de nylon bajo el agua que permita bombear oxígeno hacia la cueva Tham Luang Nang Non donde se encuentran atrapados los 12 niños futbolistas y su entrenador desde hace más de dos semanas.

Musk además refirió que los medios tecnológicos de sus empresas y todos los necesarios para ayudar a que los niños y el entrenador salgan sanos y salvos de esa gruta. Así mismo, dijo que un equipo de sus ingenieros saldrá este viernes hacia Tailandia, para estudiar la situación sobre el terreno y buscar posibles opciones.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2018