Según información de RT Noticias, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anfitrión del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, que se lleva a cabo en esa isla, afirmó la tarde de este miércoles que las partes “no llegaron a un acuerdo“.

Desde la sede de la cancillería dominicana, donde realizaron las conversaciones desde septiembre, Medina informó, mediante una conferencia de prensa, que las dos delegaciones partieron a Caracas a tratar varios puntos pendientes y que entraron en una “especie de receso indefinido“.

Entre los asuntos que quedaron por definir, según la oposición, se encuentra el tema de la habilitación de partidos políticos opositores, la liberación de políticos presos y el cronograma electoral.

El mandatario explicó que previamente se había llegado a un acuerdo verbal sobre la fecha de las presidenciales. En un principio, el Gobierno proponía el 8 de marzo y la oposición el 10 de junio. Tras las negociaciones, se definió que fueran el 22 de abril. A pesar de llegar a este acuerdo, el pasado lunes, la oposición “pidió tiempo para ver el documento” que se había trabajado con las partes.

En la rueda de prensa, el mandatario dominicano indicó que el presidente Nicolás Maduro se había comunicado con él para expresarle que sólo firmará el documento llamado “Acuerdo de Convivencia de Venezuela en República Dominicana”, que fue firmado por la delegación gubernamental la medianoche del martes, antes de partir a Caracas y no el documento nuevo que presentó la oposición.

Por otra parte, el ex secretario ejecutivo de la alianza opositora, Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, señaló a la agencia The Associated Press que: “No hay acuerdo porque al gobierno le importa poco si la oposición participa en las elecciones o no. Ellos no están buscando unas elecciones para permitir una solución pacífica a la crisis, lo que quieren es aparentar que fueron relegitimados con los votos”.

