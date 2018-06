El vicepresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Mike Pence, emprendió un nuevo viaje a América Latina, con el objetivo de reforzar las relaciones con países de la región para inmiscuirse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.

En esta oportunidad, se dirige a la República Federativa de Brasil, y aseguró que buscará incrementar la presión sobre el actual gobierno venezolano durante su gira latinoamericana.

“Despegando a Brasil en mi tercer viaje a América Latina como vicepresidente. Esperamos trabajar con los aliados para presionar al régimen de (Nicolás) Maduro con el fin de restaurar la democracia para el pueblo venezolano”, publicó el vicepresidente en su cuenta de Twitter.

Añadió que tanto él como el presidente Donald Trump mantienen “el compromiso de garantizar que el hemisferio occidental sea un hemisferio de libertad”.

Después de Brasil, el vicepresidente de EE. UU. tiene previsto visitar Ecuador y Guatemala.

Just touched down in Brasília. Look forward to meeting with President @MichelTemer & the Brazilian delegation to reinforce our STRONG alliance and find ways to partner more closely on security, promoting democracy in the region, and to address the migrant crisis impacting the US. pic.twitter.com/5ISTlpyCzL

— Vice President Mike Pence (@VP) June 26, 2018