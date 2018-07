Una explosión en una planta química dejó 19 muertos y 12 heridos en el sudoeste de China, anunciaron este viernes las autoridades locales.

La explosión se produjo el jueves hacia las 18H30 en un complejo industrial de la ciudad de Yibin, en la provincia de Sichuán, informó en su página web la administración local de la seguridad laboral.

