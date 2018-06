Un hombre armado tiene en situación de rehenes a varias personas en el décimo distrito de París, informó France Blue. Una operación policial está en marcha, según confirmó la oficina del alcalde en Twitter.

Los motivos del secuestrador aún se desconocen. El área está acordonada.

Según la información de France Blue, tres personas, incluida una mujer embarazada, han sido tomadas como rehenes.

Según los informes, el atacante dijo tener una bomba y una pistola y ha exigido hablar con la embajada iraní. Por su parte, las autoridades locales han reportado que el incidente no está relacionado con el terrorismo.

Se reporta que una persona resultó herida después de ser golpeada con una llave inglesa cuando el hombre, que no ha sido identificado, ingresó a una tienda en la calle Rue des Petites Ecuries.

Luego el hombre informó a los oficiales que “quiere enviar un mensaje a la embajada iraní y al Gobierno francés”.

El hombre había llegado a la vivienda haciéndose pasar por un encargado de delivery, el servicio de entrega de cafetería y comida muy popular en París.

Periodistas en la red social Twitter reportan el resguardo de la zona.

Agencias hacen mención del número de rehenes.

Todas las agencias informativas confirman que el individuo se encuentra fuertemente armado y que en la zona se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad.

Here is the location of the hostage taking in the 10th Arrondissement of Paris, france. (Photo: @francebleu) pic.twitter.com/DFJ8CPfTCI

