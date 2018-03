Mon Laferte protagonizó una de las polémicas que se vivieron en la última edición de Lollapaloza Chile. En pleno escenario, la actriz elevó su voz y se quejó por no haber podido hacer uso de sus pantallas durante la actuación:

La artista explicó que para su primer show del año tenía preparadas unas gráficas especiales que no pudo mostrar. “Yo tengo un show bien bonito con pantallas y no me dejaron usarlas… Por la chucha que nos tratan mal a los artistas chilenos. No importa, la música es la que vale”, agregó.

A pesar de los contratiempos, lo cierto es que a la cantante no le hizo falta ningún tipo de pantallas para meterse al público del Parque O’Higgins en el bolsillo . La artista conoce de sobra el escenario y los tiempos y su show no dejó a nadie indiferente el pasado sábado.

Un día después le tocó actuar a Quique Neira, quien se hizo eco de las palabras de la artista, pero mostrando una postura muy diferente.

“Se dijo por ahí que Lolla no respeta a los artistas nacionales. Yo siempre celebré que Lollapalooza incluyera artistas nacionales en los escenarios, y aunque a veces pareciera que no es así, me quedo con la respuesta tuya, esta tarde aquí”, señaló Neira.

El cantante se mostró enormemente agradecido por el apoyo de sus seguidores: “Esta tarde en Lollapalooza corroboro que mis 27 años de carrera valen la pena, y que todo sacrificio se ha justificado porque tengo el reconocimiento tuyo”, sostuvo previo a interpretas su tema Latinoamérica Libre.