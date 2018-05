Alrededor de las 14:00 horas de este lunes, las estudiantes de la UC que desde el viernes pasado mantenían ocupada la Casa Central de dicha universidad, informaron en un punto de prensa el acuerdo de deponer la toma feminista.

Las negociaciones que se entablaron este domingo por la tarde con el rector Ignacio Sánchez giraron alrededor de tres puntos fundamentales.

En primer lugar, la revisión de las condiciones laborales de “las mujeres más precarizadas de la UC” que están subcontratadas. En este sentido, apuntaron que se va a otorgar el derecho a huelga y licencias médicas y, además, se van a realizar los pagos que faltan, dándose las disculpas respectivas.

El otro punto básico tiene que ver con la exigencia de disculpas públicas a Marcela López, quien fuera acosada por el académico Martín Chuaqui de la universidad, ex decano de Matemáticas. A pesar de no lograr el objetivo y de afirmar que la acosada no recibió “el apoyo suficiente” por parte de la universidad, el rector se comprometió a reunirse con ella y ofrecerle disculpas.

Ante esto, las estudiantes afirmaron que “es un buen comienzo, pero sigue siendo deficiente”, ya que -advirtieron- el académico continúa ejerciendo sus funciones en la casa de estudios.

Finalmente, se anunció también la reformulación del protocolo en caso de abuso y acoso, una de las principales demandas del movimiento feminista. Sin embargo, señalan que las medidas que van a aplicarse no son suficientes. En ese sentido, reiteraron que “la lucha continúa” y que “esto es solo el comienzo” de las movilizaciones que -aseguraron- seguirán adelante.

Por otra parte, según afirmaron las voceras del movimiento, el rector se comprometió a reconocer e incluir a los y las estudiantes trans al permitir que las listas de asistencia y la tarjeta estudiantil lleven su nombre social”.

Las voceras señalaron finalmente que la UC sigue siendo uno de los “principales cómplices” de la violencia de género, ya que -señalan- “encubre agresores dentro de la academia” y no alterará el punto sobre la objeción de conciencia institucional en la Ley de Aborto en 3 Causales, una de las demandas de la movilización.

Por su parte, el rector Ignacio Sánchez apuntó que, una vez revisadas las salas y oficinas tomadas, se pudo esclarecer que no se dejó ningún desperfecto en el inmueble.