En el primer turno de este miércoles 23 de mayo se hizo efectiva la huelga legal en el call center UNÍSONO -Soluciones de Negocios Chile S.A.-, transnacional que presta servicios a la empresa española de electricidad Iberdrola y a otras como Virgin, Metrogas, Nespresso, Metlife y Mapfre. En total -según detallaron los organizadores de la movilización- son 110 los trabajadores que adhirieron a la paralización.

Agrupados en el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas (SINTRAC), rechazaron la última oferta de UNÍSONO, que básicamente consistía en un aumento de $10.000 en el bono de locomoción y en el de colación, y otros $6.000 en el de asistencia.

“Eso no nos alcanza. No nos quieren dar un reajuste a nuestra remuneración. No nos quieren dar un salario decente. Además, lo otro es que nos están restringiendo las pausas; prácticamente hicimos una negociación colectiva bajo presión”, denuncia al respecto Claudia Inostroza, presidenta del SINTRAC Nº2.

Isolina Acosta, dirigenta de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores (CCTT), explica que las demandas de los movilizados “son por un sueldo justo”, detallando que lo que exigen es un aumento de $50 mil.

En este contexto los huelguistas se han comenzado a manifestar en la transitada avenida Apoquindo en la comuna de Las Condes, a pasos del Metro Escuela Militar, y hasta ahora han recibido el apoyo del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) y la mencionada CCTT.

Iniciaron la huelga bloqueando Apoquindo e incendiando neumáticos por algunos minutos, siendo duramente reprimidos por Carabineros, quienes detuvieron al menos a dos trabajadores. “Estamos acá en la calle, peleando por nuestros derechos, siendo hostigados por Carabineros, que lo único que hace es reprimir a los ciudadanos. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el final”, declara Claudia Inostroza.

Malas prácticas laborales en UNÍSONO

En 2011 la transnacional UNISONO facturó ganancias en España que sobrepasaron los 150 millones de dólares. Sin embargo, en Chile han declarado pérdidas millonarias.

“Esta empresa española, con la complicidad de las autoridades chilenas, tiene licencia en nuestro país para el maltrato”, advierten los trabajadores movilizados. UNÍSONO se presenta como una empresa multinacional “líder en servicios de gestión y atención de clientes”. “Integramos tus servicios de contact center”, afirman en su página web. La transnacional del call center funciona mediante trabajo tercerizado y opera en España, Colombia y Chile, donde emplea a más de 2 mil trabajadores.

Según los huelguistas, en el call center laboran principalmente mujeres, jóvenes y estudiantes. “El sueldo es insuficiente para cubrir nuestras necesidades”, dicen. En ese sentido, explican que en comparación con los que se desempeñan en la compañía Jazztel por ejemplo, ganan la mitad y un tercio de lo que obtienen los agentes de la misma empresa en España por realizar igual trabajo.

Además, aseguran que siempre tienen problemas con los pagos, que no se entregan los contratos en los tiempos que se debe y que se despide a trabajadores que laboran sin contrato. Denuncian igualmente que hay servicios en los que los agentes “deben ir al baño en su tiempo de descanso” o, de lo contrario, “se les penaliza”. Agregan que los niveles de rotación laboral son muy altos. “Muchos permanecen un par de meses o apenas semanas por las condiciones y el estrés laboral”, acusan.

Los empleados de UNÍSONO aún recuerdan el caso de la trabajadora Gloria Munita -de 47 años y madre de tres hijos-, quien falleció en noviembre de 2012 en los baños del call center en la comuna de Estación Central. Munita padecía de cáncer, pero -según acusan los trabajadores- la empresa sistemáticamente le negó la posibilidad de ir al médico en su horario de trabajo.