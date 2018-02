María Castillo, quien trabaja en ferias libres de la zona de Peñaflor y Padre Hurtado hace más de 40 años, denuncia persecución política ante la pérdida de su patente. La mujer ha sido dirigente de distintas agrupaciones de trabajadores de ferias libres y se ha enfrentado a la autoridad comunal en varias ocasiones.

La administración del alcalde de la comuna de Padre Hurtado, José Miguel Arellano Merino (RN), fue la que caducó la patente de María, quien considera esta acción como arbitraria: “Yo considero que fue una arbitrariedad del alcalde. A mí me caduca por persecución, por discriminación. Yo siempre he sido dirigente y nunca me he abanderado con un partido político. Yo me abandero con mis ideales: poder trabajar libremente y el respeto”.

La trabajadora se mostró sorprendida por una medida que a sus 60 años, complica la situación económica de su familia. “Debido a una movilización que hicimos donde yo lideré ese movimiento, mi cabeza está en juego. Pero nunca pensé que iba a ser tan grande la venganza de dejarme sin trabajo a mis 60 años”, asegura Castillo.

Ella misma explica los motivos porque la autoridad municipal decidió caducar la patente que le permite funcionar, y sostiene que es una decisión injusta considerando el actuar de la municipalidad frente a otros colegas.

“Los motivos son graves. Tengo otros colegas en la misma situación que se les permitió arreglar el tema, pero a mí no. A mí se me notificó el 6 de febrero y no me dejaron vender mi mercadería. Tuve que botar todos los productos”, sostuvo la comerciante.

“Un parte es por agua que cae del camión (que usa para transportar sus productos) y el segundo es por tener doble patente. En el fondo se me acusa de lucrar de una patente precaria”, recalca Castillo.

La segunda patente de María Castillo es utilizada por una de sus familiares, porque sostiene que ella misma no lucra con el permiso.

La mujer asegura que la autoridad ha usado su caso, como un ejemplo para amedrentar a sus colegas. “En mi comuna están todos asustados. Los están citando de a poco y les dicen ‘usted no firme, no opine nada, o le va a pasar lo mismo que a la María Castillo’. De eso, a mi edad me cansé. Yo como dirigente social no puedo callar una cosa así y aunque me cueste la vida no me voy a callar”, sentenció.

Desde la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), su presidente Héctor Tejeda repasa el rol que tiene el alcalde frente a los trabajadores de las ferias y la entrega de patentes.

“Frente a nosotros el alcalde tiene un poder absoluto. Una patente para trabajar en la vía pública es precaria y por lo tanto también la puede quitar. Pero para quitarla debería ser con fundamentos”, aseguró.

Revisa la entrevista completa a continuación: