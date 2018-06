Hace unos días el rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdelaziz, aprobó que las mujeres puedan conducir vehículos particulares. Aunque a simple vista parezca algo irrelevante, es un gran logro para las mujeres debido a la restrictiva cultura del Medio Oriente.

Se espera que unas 2.000 de ellas reciban su licencia el próximo 24 de junio, fecha prevista del levantamiento formal de la prohibición a la conducción femenina.

Esto se añade a la posibilidad de votar, concedida en 2015 al electorado femenino del país rompiendo una prohibición de 80 años. Otras reformas introducidas por el príncipe heredero Mohamed ben Salmán incluyen la reapertura de los cines públicos por primera vez en décadas y el levantamiento de la prohibición a las mujeres de ingresar a los estadios deportivos.

Los derechos de las mujeres en este país son prácticamente nulos, ya que es liderado por los hombres y de acuerdo a la interpretación que se le da a la ley islámica llamada el wahabismo.

En este texto te presentamos algunas prohibiciones que continúan vigentes para las mujeres árabes.

1. No pueden elegir su propia ropa: Si van a un lugar público, deben vestir una túnica negra que les llegue hasta los pies, llamada abaya.

2. No pueden mostrar su cuerpo: Pocas mujeres tienen la suerte de usar un velo en su abaya dejando su rostro al descubierto, aunque la mayoría solo puede mostrar sus manos.

3. Tienen prohibido estar en la misma habitación donde hay un hombre: Todo el país está separado por sexos y tienen prohibido permanecer en la misma habitación hombres y mujeres. Incluso en el 2013 las autoridades exigieron a los supermercados y tiendas levantar muros que impidan a los compradores mezclarse.

4. No pueden salir de casa sin un guardián: Todas las mujeres sin excepción, deben tener un tutor o mahram, que puede ser su padre, hermano, marido o hijo, en caso de ser viuda; de lo contrario no pueden ir a ningún lado, sin importar que sea una emergencia.

5. Ninguna mujer tiene la custodia de sus hijos: Si llegan a separarse de su esposo y sus hijos tienen más de siete años en el caso de los varones y nueve en el caso de las mujeres, ellas no tienen derecho a quedarse con la custodia de sus hijos.

6. No pueden trabajar: El 63 por ciento de las mujeres no realizan tareas fuera de casa y muchos no ven bien el trabajo femenino. Desde pequeñas, son educadas para cuidar del hogar y atender a su familia.

7. Estudiar es solo un sueño. La mayoría de las carreras universitarias están vetadas por ley para las mujeres, impidiendo su desarrollo profesional.

8. No pueden hacer deporte: En 2008 se les prohibió a las mujeres practicar algún deporte, si omiten está regla se les considera prostitutas. Y hasta el 2012 la delegación saudita tuvo representantes femeninas en los Juegos Olímpicos, en donde usaron un tipo de vestimenta que les cubría todo el cuerpo.

9. No pueden enamorarse: Aunque en 2005 se prohibieron los matrimonios forzados, la práctica sigue vigente en todo el país, y no se tiene una edad mínima para que se lleven a cabo, incluso los líderes religiosos consideran que la edad ideal comienza a los nueve años.

10. No pueden entrar a lugares religiosos: La mayoría de los sitios sagrados del Islam están en Arabia Saudita, pero las mujeres tienen prohibido el ingreso a ellos y solo tienen unos cuantos espacios reservados para ellas.

11. No pueden enterrar a sus difuntos: Las mujeres saudíes tampoco pueden entrar a los cementerios, así que despedir a sus seres queridos está vetado para ellas.

12. Tienen prohibido hacer actividades que afecten el honor de su guardián: Las leyes son muy estrictas a este respecto. Si una mujer hace algo que deshonre a su mahram, este puede y debe castigarla. En agosto de 2007 un hombre mató a su hija al descubrir que estaba hablando por Facebook con un hombre.

13. No pueden abrir una cuenta bancaria: Solo los hombres tienen control sobre las finanzas.