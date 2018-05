Al menos 27 proyectiles fueron lanzados hoy desde Gaza a Israel, sin causar heridos, a los que el Ejército respondió, según fuentes palestinas, con disparos contra posiciones militares en la Franja, un ataque que no ha sido confirmado por fuentes israelíes.

El Ejército informó de dos bombardeos desde la Franja hacia el sur de Israel esta mañana, uno primero de 25 proyectiles y otro posterior de dos, según un comunicado en el que se indica que “la mayoría de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro”.

Ningún grupo se ha responsabilizado por ahora del ataque desde Gaza, uno de los más intensos desde la guerra de 2014, según la radio Kan, que señaló que tuvo lugar a las 07.00 hora local (04.00 GMT) sobre las comunidades de Shaar Haneguev y Eshkol.

Uno de los proyectiles cayó sobre una escuela de preescolar, media hora antes de su apertura, según la emisora israelí.

Fuentes palestinas informaron que minutos después del bombardeo y del sonido de las sirenas en territorio israelí, se oyeron varias explosiones en el enclave costero, probablemente causadas por el Ejército israelí, que no ha confirmado aún ninguna operación de represalia.

Según el digital Ynet, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha llamado a su equipo a consultas de seguridad, aunque su portavoz ha declinado confirmar.

“Fuego de mortero desde Gaza, incluyendo el que cayó al lado de una escuela de preescolar, demuestra el peligro que constituye Hamás para los ciudadanos de Israel”, escribió el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nahshon en su cuenta de Twitter.

#BREAKING: Several rockets launched from #Gaza towards #Israel; Iron Dome missile defence system intercepted several of the rockets pic.twitter.com/fHWr5uSjnL

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 29, 2018