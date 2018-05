Tropas del Ejército israelí interceptaron el “Barco de la Libertad” que zarpó esta mañana desde el puerto de Gaza para romper el bloqueo israelí y arribar a Chipre con heridos y estudiantes a bordo, confirmaron fuentes palestinas.

Adham Abu Selmeya, de la Comisión Nacional para Desafiar el Bloqueo, confirmó en un comunicado que cuatro barcos armados israelíes interceptaron la nave palestina en el límite de las nueve millas.

En el barco viajaban, además de la tripulación, 17 civiles palestinos, entre ellos dos heridos, varios estudiantes y residentes con doble nacionalidad que quieren salir del enclave.

El Ejército israelí, por el momento, no ha confirmado que el barco haya sido interceptado la información.

Medios palestinos aseguran que el barco continúa rodeado por cuatro embarcaciones militares israelíes y que se ha perdido el contacto con los pasajeros.

The barbaric occupation soldiers stop the freedom ship carrying some of the wounded and students from Gaza as the first attempt to break the siege, the occupation continues with its crimes, with a shameful international silence#GazaUnderAttack#Gazanflotilla pic.twitter.com/43hBaFHkgD

— Omar Oz (@omarouazani) May 29, 2018