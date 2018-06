Se dio a conocer sobre la renuncia de David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas de la República de Perú, luego de permanecer desde el pasado 2 de abril en el primer Gabinete de Martín Vizcarra, quien reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski tras su dimisión.

La decisión fue tomada en medio de la polémica por el incremento de impuestos, cuando el 24 de mayo, la región Cusco –en la sierra sur- fue la primera en parar contra el alza del impuesto selectivo al consumo (ISC) al diésel, aprobada por un decreto del Ministerio de Economía el 10 de mayo. Luego se sumaron a las protestas las regiones de Puno, Tacna y Arequipa, y este martes un gremio de transportistas de carga y pasajeros empezaría una huelga indefinida.

Ante ese escenario, el Gobierno aceptó devolver un porcentaje del impuesto cobrado a los transportistas, por lo que Tuesta –quien solo duró dos meses en el cargo- dimitió tras conocerse el acuerdo. “Hemos aceptado la renuncia presentada por el ministro de Economía, a quien reconocemos sus logros en esta etapa”, señaló el jefe de Estado en un mensaje emitido por la televisión estatal.

Asimismo, Vizcarra agregó que su Gobierno considera que el “crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas”.

“Hemos llegado para servir al país, no para servirnos de él. Quien no lo entienda así, no tiene cabida en el Estado. Hemos creado la Secretaría de Integridad Pública, como ente rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, manifestó.

Trascendió, que el exministro de Agricultura, José Arista, quien es el actual jefe de Gabinete de Asesores del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, será el encargado de sustituir a Tuesta, según dieron a conocer medios locales.