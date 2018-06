La cesta de petróleo venezolana se mantiene con altibajos, en un escenario de producción de aproximadamente 1.4 millones de barriles por día. El crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se ubica en un promedio de 65.19 dólares (US$) por barril, monto que representa un descenso de US$ 1,06 en comparación con la semana anterior, cuando se cotizó en US$ 66,24, según se desprende del informe del Ministerio de Petróleo venezolano.

El precio promedio del crudo en lo que va de año es de US$ 61,74 por barril, mientras que el promedio de todo el año 2017 cerró en US$ 46,66. En tanto, el año 2016 cerró con un promedio de US$ 35,15; mientras en 2015 el promedio fue de US$ 44,65; en 2014 se ubicó US$ 88,42 y en 2013 llegó a US$ 98,08 por barril.

El despacho de petróleo indicó que la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó 0,56 dólares esta semana y se ubicó en 73,45 dólares por barril.

El precio del Brent, marcador del Mar del Norte (Europa), disminuyó 0,41 dólares por barril, al pasar de 76,44 dólares a 76,03 dólares por barril en esta semana.

El indicador West Texas Intermediate (WTI) se redujo 2,2 dólares esta semana y se situó en 65,35 dólares por barril, luego de haber tenido un promedio de 67,55 dólares hace siete días atrás.

CUADRO

Cotizaciones de principales marcadores

(dólar por barriles de petróleo)

Período Cesta vzna OPEP WTI Brent

Año 2010 71,97 77,45 79,52 80,24

Año 2011 101,06 107,47 95,12 110,80

Año 2012 103,42 109,53 94,23 111,64

Año 2013 98,08 105,90 97,96 108,70

Año 2014 88,42 96,30 93,06 99,61

Año 2015 44,65 49,53 48,86 53,66

Año 2016 35,15 40,59 43,32 44,98

Año 2017 46,24 51,99 50,58 54,32

Año 2018 61,74 67,25 64,98 70,34

04 al 08 jun 65,19 73,45 65,35 76,03

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo

Los analistas consultados atribuyeron el alza, esta semana, a la disciplina de la OPEP en el cumplimiento de las cuotas de producción acordadas y la tensión en el Medio Oriente por la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, que abre la posibilidad de una reducción en la oferta de crudo por la suspensión de exportaciones de crudo iraní.

A este escenario se añade ahora un nuevo factor de tensión: la solicitud de Venezuela al resto de los países miembros de la OPEP de que se pronuncien en contra de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a su industria petrolera.

Irán también envió una comunicación similar solicitando que se debata en el seno de la OPEP, en su próxima reunión el 22 de junio, el impacto de las sanciones estadounidenses . Ambas naciones solicitaron el apoyo de los otros productores, invocando los estatutos de la institución.