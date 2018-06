La producción del petróleo podría aumentar a dos millones de barriles mensual (mb/d), luego de que Arabia Saudita aceptará la propuesta de los Estados Unidos de elevar la extracción del mineral, medida que deja ver las pretensiones del Jefe de la Casa Blanca, quien se postula a preservar su posición estratégica en el mercado global de la energía y ejercer mayor presión contra Irán y Venezuela.

De acuerdo con los mensajes publicados en Twitter por Donald Trump, mandatario estadounidense, el rey Salmán de Arabia Saudita aceptó su solicitud de incrementar la producción del petróleo, estos sería una guerra comercial declarada a Irán y Venezuela, cuyas naciones están en el ojo del huracán político. La primera ha sido acusada de poseer y desarrollar armas nucleares, mientras que la segunda poseedora de las mayores reservas del crudo, además de tener otras riquezas naturales de gran relevancia para el gobierno norteamericano ha sido asediada desde hace años con la aplicación de varios manuales y actualmente es víctima de un bloqueo económico y comercial, aunado a esto pretenden aislarla multinacionalmente.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018